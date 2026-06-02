Вимагали 300 тисяч гривень із фермера: СБУ та ДБР викрили посадовців Харківського Держгеокадастру

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили та затримали організатора схеми одержання неправомірної вигоди в Головному управлінні Держгеокадастру у Харківській області.

СБУ повідомила про підозру організатору корупційної схеми в Харківському Держгеокадастрі / Фото: СБУ

Як повідомили в СБУ, організатором оборудки є заступник начальника одного з управлінь обласного Держгеокадастру. За даними слідства, до протиправної діяльності він залучив свого підлеглого — завідувача сектору.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали від керівника сільськогосподарського підприємства 300 тисяч гривень за безперешкодне ведення господарської діяльності, пов’язаної з використанням земель сільськогосподарського призначення у Чугуївському районі Харківської області.

Реклама

Реклама

За версією слідства, чиновники переконали підприємця подати заяву про проведення позапланової перевірки нібито за власною ініціативою. Натомість вони пообіцяли провести її формально та не фіксувати можливі порушення в офіційних документах.

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували передачу першої частини хабаря у розмірі 100 тисяч гривень. Під час отримання другого траншу на 200 тисяч гривень завідувача сектору затримали «на гарячому». Це сталося у травні цього року.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи заступника начальника управління правоохоронці вилучили частину раніше ідентифікованих коштів із першого траншу.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності інших керівників Головного управління Держгеокадастру у Харківській області до протиправної діяльності.

Операцію проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР у Полтаві за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.