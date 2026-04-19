МВФ визнав чутливість ПДВ для ФОПів, уряд шукатиме альтернативи — Свириденко

Міжнародний валютний фонд з розумінням поставився до питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні. Уряд планує шукати альтернативні рішення для наповнення бюджету.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, під час Весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела консультації з МВФ та європейськими партнерами.

Свириденко зазначила, що партнери погодилися: питання запровадження ПДВ для ФОПів є чутливим як для суспільства, так і для парламенту, і не є конструктивною ідеєю.

Вона також нагадала, що президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово висловлював таку позицію у спілкуванні з представниками МВФ.

За словами прем’єр-міністерки, уряд продовжить спільну роботу з міжнародними партнерами над пошуком інших рішень для забезпечення доходів державного бюджету, зокрема на 2027 рік.