        Економіка

        МВФ визнав чутливість ПДВ для ФОПів, уряд шукатиме альтернативи — Свириденко

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 22:44
        читать на русском →
        Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко / Фото: КМУ
        Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко / Фото: КМУ

        Міжнародний валютний фонд з розумінням поставився до питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні. Уряд планує шукати альтернативні рішення для наповнення бюджету.

        Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        За її словами, під час Весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела консультації з МВФ та європейськими партнерами.

        Реклама
        Реклама

        Свириденко зазначила, що партнери погодилися: питання запровадження ПДВ для ФОПів є чутливим як для суспільства, так і для парламенту, і не є конструктивною ідеєю.

        Вона також нагадала, що президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово висловлював таку позицію у спілкуванні з представниками МВФ.

        За словами прем’єр-міністерки, уряд продовжить спільну роботу з міжнародними партнерами над пошуком інших рішень для забезпечення доходів державного бюджету, зокрема на 2027 рік.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини