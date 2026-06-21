Гройсман відмовився від польської державної нагороди

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повернув Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг перед Республікою Польща.

Цю нагороду він отримав у 2011 році, коли був мером Вінниці, за розвиток регіональної співпраці з польськими містами.

Про своє рішення Гройсман повідомив у Facebook.

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«Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським. Не через образу на польський народ, а з глибокою повагою до нього і вдячністю за всі роки підтримки, за мільйони поляків, які відкрили серця і домівки для наших людей після 24 лютого. Кожен народ має право на свою історію і своїх героїв. Це право священне і для України, і для Польщі», — написав Гройсман.

У п’ятницю президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди країни — Ордена Білого Орла — через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування «Героїв УПА».

Після цього на знак солідарності із Зеленським від цього ордена відмовилися експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов і посол України в Польщі Василь Боднар відмовилися від Ордена Заслуг перед Республікою Польща.