Рішення щодо участі Зеленського в конференції у Гданську ухвалять завтра – МЗС

Рішення щодо участі президента Володимира Зеленського в Конференції з питань відновлення України у польському Гданську буде ухвалено 22 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону Єдині новини.

“В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього президент ухвалить рішення”, — зазначив Сибіга.

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Нагадаємо, 16 червня видання Rzeczpospolita написало, що президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на Конференцію з питань відбудови України. Захід відбудеться 25−26 червня в Гданську. Видання посилалося на ноту, нібито отриману Міністерством закордонних справ Польщі щодо присутності Зеленського на цьому саміті.