Росія вночі атакувала Україну “Іскандером” і 88 дронами: 79 БпЛА знешкоджено

У ніч проти 22 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” та 88 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 79 ворожих БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, балістичну ракету “Іскандер-М” росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму.

Також ворог застосував 88 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони “Гербера”, “Італмас” і безпілотники-імітатори типу “Пародія”.

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Пуски здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із Гвардійського в окупованому Криму та тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 79 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних безпілотників на шести локаціях. Також повідомляється про падіння збитих дронів або їхніх уламків на дев’яти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.