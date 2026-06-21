        Суспільство

        У понеділок в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, у Києві спека до 30°

        Віктор Алєксєєв
        21 Червня 2026 21:09
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        Світанок на озері в Бучі / Фото: Facebook Mila Harbar
        Світанок на озері в Бучі / Фото: Facebook Mila Harbar

        У понеділок, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі опадів не прогнозують, а вдень у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        На півдні та південному сході країни вдень буде без опадів.

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        Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень 26-31°. У східних областях уночі очікується 11-16°, вдень 23-28°.

        У Київській області та Києві 22 червня також прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, удень очікуються короткочасні дощі, по області місцями грози.

        Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура по області вночі становитиме 14-19°, вдень 26-31°. У Києві вночі прогнозують 17-19°, вдень близько 30°.


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