У понеділок в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, у Києві спека до 30°

У понеділок, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі опадів не прогнозують, а вдень у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На півдні та південному сході країни вдень буде без опадів.

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Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень 26-31°. У східних областях уночі очікується 11-16°, вдень 23-28°.

У Київській області та Києві 22 червня також прогнозують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, удень очікуються короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 14-19°, вдень 26-31°. У Києві вночі прогнозують 17-19°, вдень близько 30°.