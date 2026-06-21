Сотням українців в Ірландії загрожує виселення

Сотням українців, які живуть у центрі відпочинку Trabolgan Holiday Centre у місті Мідлтон, графство Корк, повідомили, що вони мають виїхати через поступове згортання урядом контрактного комерційного розміщення, пише The Journal.

Точної дати виселення мешканцям не назвали. Водночас керівництво центру повідомило, що більше інформації нададуть «найближчими тижнями».

Українці, які говорили з виданням, заявили, що багато хто з них працює неподалік і ризикує втратити роботу. Також, за їхніми словами, діти, які живуть у центрі та ходять до місцевих шкіл, можуть серйозно постраждати, якщо їм доведеться переїхати з міста.

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Це відбувається на тлі того, як уряд Ірландії продовжує суттєво скорочувати підтримку українців, зокрема надання безкоштовного житла.

Раніше було оголошено, що це робитимуть поетапно з серпня. Зміни торкнуться 16 тисяч людей, які проживають у державному житлі.

Урядові міністри заявляли, що мета політики — зменшити залежність від житла, яке фінансує держава, і за можливості сприяти переходу українців до приватного житла.

Опозиційні політики висловлювали занепокоєння через тиск, який це створить на приватний ринок оренди в період, коли студенти також шукатимуть житло по всій країні.

Депутат від Social Democrats Ліам Квейд, який представляє місцевість Мідлтон, сказав The Journal, що ці родини «добре інтегровані»: діти навчаються у школах, батьки працюють поруч, сформувалися дружні зв’язки.

Він заявив, що виселення стане шоком для людей, яких це торкнеться, і назвав поводження із ситуацією «безсердечним».

«Ніхто не вдає, що домовленості щодо екстреного розміщення можуть залишатися незмінними назавжди. Але виривати з місця сотні людей, зокрема дітей, літніх людей і людей з інвалідністю, з розмитими термінами і без чіткої альтернативи — це не гуманний перехід», — сказав він.

Компанія Trabolgan Holiday Centre Limited, якій належить центр, повідомила про зростання прибутку до оподаткування у 2024 році на 12% — до 8,4 млн євро — завдяки контрактам із державою на розміщення українців.

Українці, які живуть у центрі Trabolgan, висловили занепокоєння тим, що їм просто повідомили про необхідність виїхати, не назвавши конкретного терміну.

Світлана Комурко живе в центрі протягом останнього року разом зі своїм 19-річним сином. Вона сказала, що більшість родин там — «з окупованих територій в Україні».

«Моє місто в Херсоні повністю зруйноване, тож повернення просто не є варіантом. Ми тут осіли як громада, і багато людей працюють та ходять до школи неподалік. Вони не знають, що тепер буде і до якої дати нас виселять», — сказала вона.

Херсон залишається під майже щоденними російськими артилерійськими та дроновими атаками. Нещодавні удари по житлових районах і критичній інфраструктурі призводили до жертв серед цивільних і значних руйнувань.

Комурко сказала, що кількість людей, які живуть у центрі, з 2022 року зросла майже до 600, серед них багато дітей.

У спільному листі мешканці висловили вдячність за «гостинність, тепло і безпечний прихисток», надані їм «у цей неймовірно важкий час війни».

Водночас вони просять переглянути терміни майбутнього виселення і зробити процес зрозумілішим для них.

Вони також вказали на проблему пошуку альтернативного житла через житлову кризу, яка, за їхніми словами, робить «практично неможливим самостійний пошук приватного орендного житла в короткий термін».

Мешканці заявили, що розуміють: Trabolgan «є бізнесом», а програми розміщення проходять через «зміну правил». Водночас вони попросили встановити новий графік з огляду на «доброту і соціальну відповідальність».

«З огляду на позицію Ірландії щодо нейтралітету і важливість, яку вона надає миру, ми не можемо повірити, що ви очікуєте від воєнних біженців повернення до міст і селищ, які щодня перебувають під атаками», — заявили мешканці.

Комурко сказала The Journal, що майже в кожному будинку з мешканцями у Trabolgan є маленькі діти.

«Там є люди з інвалідністю на візках і дуже багато літніх людей. Багато молодих родин після втрати домівок можуть також втратити роботу. Підлітки втратять можливість вступити до університету. Невже наші родини справді на це заслуговують?» — додала вона.

У центрі прав мігрантів і біженців Nasc повідомили The Journal, що їхня команда в Корку працює на передовій цієї ситуації.

Представник української команди підтримки заявив, що багато родин зверталися через занепокоєння щодо безпеки свого житла.

«Хоча кожна ситуація різна, спільне занепокоєння — це невизначеність, з якою стикаються люди, і потреба в чіткій інформації та практичній підтримці. Важливо, щоб вразливі люди та родини мали доступ до належної житлової підтримки, щоб вони не опинилися під ризиком бездомності», — сказав працівник підтримки.