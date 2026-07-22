Рішення щодо Росії руйнує довіру до МОК та допомагає Путіну, — міністр спорту України

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розкритикував Міжнародний олімпійський комітет за послаблення обмежень для Російського олімпійського комітету. За його словами, таке рішення допомагає Росії зменшувати міжнародний тиск і підриває довіру до МОК.

Про це Матвій Бідний заявив в інтерв’ю Politico.

Минулого тижня МОК повідомив про попереднє скасування відсторонення Російського олімпійського комітету. Заборона діяла після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, а нове рішення відкриває шлях до повернення російських спортсменів на Олімпійські ігри.

Реклама

Реклама

Бідний заявив, що МОК фактично допомагає Росії послабити тиск, який міжнародна спільнота створювала проти агресора.

“Чому зараз? У мене немає відповіді на це питання. Я не бачу для цього жодних причин”, — сказав він.

У МОК пояснили, що рішення не змінює позиції комітету щодо війни Росії проти України. Обмеження послабили після того, як Російський олімпійський комітет виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих територій України.

Бідний назвав це “примітивним юридичним трюком”. На його думку, Росія лише змінила структуру свого олімпійського комітету, щоб обійти заборону.

“Ми не віримо, що МОК цього не розуміє. Це свідоме рішення ігнорувати реальність, яке повністю руйнує їхню власну довіру”, — наголосив міністр.

Рішення МОК також розкритикували міністри спорту дев’яти європейських країн. Вони закликали ЄС припинити фінансування Олімпійських ігор.

МОК ще не вирішив, чи дозволять російський прапор і гімн на майбутніх Олімпійських іграх, зокрема в Лос-Анджелесі у 2028 році.

За словами Бідного, рішення вже спонукало інші спортивні організації, зокрема Міжнародну федерацію гандболу, послаблювати обмеження для російських спортсменів. Через це дипломатична робота України стала значно складнішою.