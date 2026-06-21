На залізничній станції у Харкові тепловоз травмував жінку

У Харкові на території залізничної станції поблизу Південного вокзалу жінка отримала травми внаслідок наїзду тепловоза.
Повідомлення про подію надійшло до поліції.
На місце негайно прибули правоохоронці. Вони забезпечили охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу та спільно з медичними працівниками надали потерпілій необхідну допомогу до прибуття спеціалістів.
Жінці своєчасно надали невідкладну медичну допомогу.
Після проведення першочергових заходів потерпілу госпіталізували до лікувального закладу. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
Правоохоронці провели огляд місця події, задокументували обставини пригоди та зібрали необхідні матеріали.
Рух залізничного транспорту через подію не припинявся та здійснювався у штатному режимі.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. Перевірка триває.