На залізничній станції у Харкові тепловоз травмував жінку

У центрі Києва відбулися Марш рівності та акції на підтримку сімейних цінностей

Рух залізничного транспорту через подію не припинявся та здійснювався у штатному режимі.

Після проведення першочергових заходів потерпілу госпіталізували до лікувального закладу. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

На місце негайно прибули правоохоронці. Вони забезпечили охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу та спільно з медичними працівниками надали потерпілій необхідну допомогу до прибуття спеціалістів.