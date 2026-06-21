У центрі Києва відбулися Марш рівності та акції на підтримку сімейних цінностей

Сьогодні, 21 червня, у центрі Києва провели Марш рівності, організований ГО «Київпрайд». Цьогорічна тема ходи — «Визнайте наші сім’ї», повідомляє Суспільне.

Серед ключових вимог учасників — визнання ЛГБТК+-сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті, приведення законодавства щодо транспереходу до міжнародних стандартів, а також скасування дискримінаційних норм проєкту Цивільного кодексу.

Також у місті проходили «Марш Традиції» та «Хода на захист сім’ї, дітей та України».

Реклама

Реклама

У Києві відбулися “Марш рівності”, “Марш Традиції”, “Хода на захист сім’ї, дітей та України” / Фото: Суспільне

Марш рівності «КиївПрайд» — це мирна хода, яку здебільшого проводять наприкінці червня з метою вшанування гідності та свободи представників ЛГБТК+. Цьогорічний Київпрайд став десятим ювілейним.

Голова ГО «Київпрайд» Анна Шаригіна розповіла, що учасники мають кілька вимог. Зокрема, йдеться про виконання державою зобов’язань на шляху до Євросоюзу. За її словами, ЛГБТК+ підтримує євроінтеграцію і сприятиме всім процесам, які з цим пов’язані.

Також спільнота вимагає скасування проєкту Цивільного кодексу, який, на їхню думку, є недосконалим і зараз не на часі, тож потребує доопрацювання.

«Визнання наших сімей — це частина порядку денного, який стосується Цивільного кодексу. Ми Київпрайдом, прагнемо абсолютної рівності прав і можливостей ЛГБТК-спільноти. Тих прав, які доступні наразі гетеросексуальним людям. Проте ми зараз усвідомлюємо що цивільні партнерства є необхідним компромісом, необхідним у першу чергу для для ЛГБТК-військових. Тому підтримуємо впровадження інституту цивільних партнерств», — сказала Шаригіна.

За її словами, спільнота також вимагає справедливого покарання за злочини на ґрунті ненависті, які зараз кваліфікуються як хуліганство.

«Вони мають значно більший суспільний резонанс. Тому ми вважаємо, що держава має звертати на них увагу. І злочини на ґрунті ненависті стосуються не тільки ЛГБТК-спільноти, а різних національних, релігійних спільнот, оця дивна фейкова антимігрантська хвиля. І останнє, що ми вимагаємо це впровадження міжнародного класифікатора хвороб якнайшвидше, за процедурами якого буде спрощено перехід для транслюдей», — сказала Шаригіна.

У цей час у центрі столиці люди зібралися на «Марш Традиції» та «Ходу на захист сім’ї, дітей та України». Вони заявили, що вийшли за «сімейні цінності» і «суспільну мораль». Учасники тримали прапори різних організацій.

Основне гасло Маршу Традиції: міцна сім’я, батьківство, материнство, народження та виховання дітей — фундамент здорової та сильної нації. Учасники заявили, що виходять, аби публічно висловити підтримку сімейних цінностей та права громадян відкрито їх відстоювати.

«Ходу на захист сім’ї, дітей та України» організував громадянський рух «Всі разом».

«Це мирна громадянська акція на підтримку сімейних цінностей, батьківства, материнства та дитинства. Водночас хода стане нагодою відзначити День батька, який святкуватиметься в цей самий день в усьому світі», — сказав координатор руху Руслан Кухарчук.

«Ми за сімейні традиції, ми віруючі люди. Бог створив окремо жінку, окремо чоловіка, вони народжують дітей і це є цінності. Я мама, я бабуся, в нас є “Будинок матері”, в нас наразі 17 дітей і це цінно, це цінно і для нашої країни, і ні що не може бути інакше», — сказала учасниця акції Оксана Калина.

«За сімейні цінності ми тут присутні, тому що це дуже важливо. Я хочу бути гарним татом і гарним сім’янином. І тому я тут, щоб підтримати цінності», — сказав Іван Нечаєв.

Поліція Києва та придані сили забезпечували правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці.

Поліція Києва та придані сили забезпечили правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці / Фото: Нацполіція

Правоохоронці несли службу у посиленому режимі: контролювали ситуацію в місцях проведення акцій, здійснювали превентивні заходи, стежили за безпекою учасників та перехожих.

За даними поліції, завдяки злагодженій роботі всіх залучених служб заходи пройшли без грубих порушень публічного порядку.