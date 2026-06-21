Зеленський підтвердив удари по логістиці, нафтових об’єктах і ППО окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі українські далекобійні удари були спрямовані по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів.

За словами глави держави, це були справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти українців.

Зеленський подякував воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

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Президент повідомив, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Крім того, за словами Зеленського, успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 і два комплекси «Панцир».

«Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир. Слава Україні!» — заявив Зеленський.