“Ми сучасні люди”: Зеленський закликав відкрито говорити про ЛГБТК+

Президент України Володимир Зеленський заявив, що суспільство має відкрито обговорювати різні теми, а всі громадяни повинні мати рівні права. Так він відповів на запитання щодо ролі культурних продуктів у підвищенні толерантності та інклюзії стосовно ЛГБТК+.

Про це пише Суспільне.

Під час зустрічі з експертами ініціативи “Тисячовесна” голова громадської організації “ЛҐБТ-військові за рівні права” та оборонець “Азовсталі” Олександр Деменко запитав, чи потрібні сьогодні культурні продукти для нормалізації явища ЛГБТК+ в Україні та підвищення рівня толерантності й інклюзії серед населення.

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Він порушив це питання на тлі розгляду Верховною Радою законопроєкту нового Цивільного кодексу, який, на думку критиків документа, може звузити інтереси ЛГБТ-спільноти.

Відповідаючи на запитання, Зеленський наголосив на важливості відкритого обговорення суспільно значущих тем.

“Я вважаю, що з суспільством потрібно про все говорити відкрито, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові й маємо абсолютно рівні права — попри будь-які упередження людей із XV століття. Ми з вами — сучасні люди”, — сказав президент.

Також під час зустрічі глава держави зазначив, що вже наступного року перелік категорій ініціативи може бути розширений за рахунок книжкової галузі.

Програма “Тисячовесна” — ініціатива Президента України. У її межах спрямують 4 мільярди гривень на підтримку української культури. Перший етап — відбір заявок для участі в програмі — триватиме до 12 червня. Під час другого етапу, із 17 червня до 28 липня, експерти оцінять проєкти та оберуть ті, які отримають можливість державного фінансування.