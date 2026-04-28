Після голосування за новий Цивільний кодекс ЛГБТК+ спільнота готує акції протесту

28 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала альтернативний проєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Після цього громадські організації, які захищають права ЛГБТК+, оголосили про підготовку протестів.

Про ухвалення законопроєкту повідомили в пресслужбі апарату Верховної Ради.

За документ проголосували 254 народні депутати, двоє висловилися проти, п’ятеро утрималися, ще 45 не голосували.

У Верховній Раді зазначили, що метою проєкту є рекодифікація та системне оновлення приватного права шляхом ухвалення нового Цивільного кодексу як цілісного та узгодженого кодифікованого акта. Документ налічує 803 сторінки та ґрунтується на чинному Цивільному кодексі, Сімейному кодексі України та Законі “Про міжнародне приватне право”.

За інформацією Deutsche Welle, проєкт передбачає низку змін, зокрема розширення особистих прав фізичних осіб, нові підходи до відповідальності у цивільному праві, юридичний режим спільності майна подружжя, спадкування права на репарації та цифрові речі, а також заповіт щодо розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

Документ №15150 подали як альтернативний після критики попереднього проєкту №14394. Водночас Національний ЛГБТІ-консорціум заявив, що суттєвих змін у новій редакції немає.

У консорціумі зазначили, що проєкт, як і раніше, передбачає фактичне виключення одностатевих пар зі сфери сімейного права, а трансгендерних людей — з уже сформованих шлюбних відносин на юридичному рівні.

Після голосування низка громадських організацій, серед яких “Військові ЛГБТ+”, анонсували акції протесту по Україні 17 травня. Активісти вважають, що документ суперечить Європейській конвенції з прав людини, практиці ЄСПЛ та вимогам ЄС у межах переговорного процесу щодо прав людини.

“Європейські інституції прямо вимагають забезпечити юридичне визнання та захист одностатевих пар. Це передбачено рішеннями ЄСПЛ, зобов’язаннями України в межах євроінтеграції, дорожньою картою з верховенства права. Наші народні обранці вирішили це все проігнорувати”, — йдеться у спільному дописі чотирьох громадських організацій.

Також організації заявили, що підготували 75 сторінок правок до кодексу та планують ініціювати зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком для їх обговорення.