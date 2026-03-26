Військова служба стане обов’язковою умовою для держслужби: деталі закону

Верховна Рада 25 березня ухвалила законопроєкт №13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву, який передбачає нові вимоги для вступу на державну службу. За документ проголосували 263 народні депутати.

Як повідомляє Центр дослідження законодавства України, однією з ключових змін стало встановлення обов’язкової умови для чоловіків, які претендують на державну службу — проходження військової служби або її альтернативних форм.

Замість базової загальновійськової підготовки запроваджується комплексна підготовка до національного спротиву. Вона стосуватиметься студентів і учнів незалежно від статі.

У навчальних закладах планують ввести дисципліну «Основи національного спротиву», а предмет «Захист України» буде оновлено. Також передбачено створення спеціалізованих центрів для практичної підготовки громадян.

Практичні заняття включатимуть стрільби на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах і тренажерах. Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть проходити альтернативні модулі підготовки, а люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільнятимуться від практичних занять.

Законопроєкт також уточнює вимоги до кандидатів на держслужбу. Якщо раніше достатньо було пройти базову підготовку або службу, то тепер передбачено проходження військової служби, служби в резерві, служби у структурах сектору безпеки або підготовки офіцерів запасу.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради висловлювало зауваження до змін, зокрема щодо можливих ознак дискримінації та невідповідності принципу рівного доступу до державної служби.

Досудове опрацювання норм триває, а положення закону ще потребують узгодження з іншими нормами законодавства.