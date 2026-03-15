Зеленський розглядає можливість ініціювати мобілізацію депутатів

Президент Володимир Зеленський прокоментував кризу у Верховній Раді. За його словами, ще від початку повномасштабного вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Нині ж, попри всі виклики депутатам доведеться працювати. В іншому випадку — він готовий ініціювати перегляд змін до мобілізації.

Про це повідомив Зеленський 14 березня, під час спілкування із журналістами, передає Суспільне.

“Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід”, — розповів Зеленський.

Інший варіант вирішення проблеми із голосуванням у Раді — це зміни до законодавства та проведення виборів. Проте нині, за словами Зеленського, під час війни вони неможливі.

Також, за словами президента, опозиційні фракції часто не голосують за важливі законопроєкти, наприклад ті що стосується фінансової підтримки МВФ, розблокування 90 млрд євро від ЄС, або ті що необхідні для євроінтеграції.

“Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять. Але крім слів, треба демонструвати її в діях”, — додав Зеленський.

Також Зеленський анонсував свою зустріч із головою фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією, з яким буде обговорювати шляхи подолання кризи у раді.

“Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення. Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті”, — додав Зеленський.