У Львові в парку знайшли сумку з мертвим немовлям

Сьогодні, 28 квітня, поліція Львова отримала повідомлення від місцевого жителя про підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Під час попереднього огляду вмісту сумки поліцейські виявили в ній тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру.

Реклама

Реклама

Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Правоохоронці встановлюються свідків та ймовірних очевидців.

“Вживаються заходи щодо встановлення особи матері та осіб, причетних до скоєння злочину”, – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.