        У Львові в парку знайшли сумку з мертвим немовлям

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 17:02
        Полиция на месте обнаружения тела младенца / Фото: ГУНП во Львовской области
        Полиция на месте обнаружения тела младенца / Фото: ГУНП во Львовской области

        Сьогодні, 28 квітня, поліція Львова отримала повідомлення від місцевого жителя про підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        Під час попереднього огляду вмісту сумки поліцейські виявили в ній тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру.

        Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Правоохоронці встановлюються свідків та ймовірних очевидців.

        “Вживаються заходи щодо встановлення особи матері та осіб, причетних до скоєння злочину”, – йдеться в повідомленні.

        Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


