Спека у Європі: у Франції заборонили алкоголь, а в Іспанії закрили фан-зону

Потужна хвиля спеки, що охопила значну частину Європи, призвела до часткової заборони алкоголю у Франції, загальнонаціональних попереджень у Німеччині та закриття футбольної фан-зони в Іспанії, пише Reuters.

У Франції очікували, що в неділю 35 із 96 департаментів або регіонів оголосять червоний рівень небезпеки через спеку. Температура від південного заходу країни через Паризький регіон до Бургундії мала сягнути 39–40 градусів за Цельсієм, а в окремих районах — 41 градуса.

Після кризової наради прем’єр-міністр Себастьян Лекорню превентивно заборонив вживання алкоголю в неділю на щорічних фестивалях Fete de la Musique та інших публічних заходах у цих 35 регіонах.

Реклама

Реклама

Водночас влада Парижа розпорядилася залишити парки відкритими цілодобово.

У більшості регіонів Німеччини оголосили попередження про спеку, температура наближалася до 38 градусів. Німецька метеослужба DWD попередила, що поєднання спеки та вологості може спричинити сильні грози.

За Альпами температура, яка мала сягнути 36–37 градусів, змінювала повсякденне життя і туризм у деяких італійських містах.

У Римі відвідувачі стояли в чергах під палючим сонцем біля Колізею, а літня спека перетворила огляд пам’яток на випробування витривалості. Дехто шукав прохолоди в підземних просторах під напівприхованими залишками храму Клавдія.

У Болоньї, одному з найспекотніших міст на півострові, люди вмивалися водою біля фонтана Нептуна XVI століття та ховалися в тіні портиків.

В Іспанії футбольна федерація вирішила закрити фан-зону з великими екранами на мадридській площі Пласа-де-Колон. Через це вболівальникам доведеться дивитися матч чемпіонату світу між Іспанією та Саудівською Аравією в іншому місці.

Іронічно, що самі команди гратимуть на стадіоні з кондиціонуванням в Атланті, який частково живиться від сонячних панелей.

Науковці зазначають, що зміна клімату робить хвилі спеки в Європі частішими та інтенсивнішими, підвищуючи ризик надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та економічних збоїв у літні місяці.

Економічні наслідки екстремальної спеки також привертають дедалі більше уваги.

Голова Банку Франції Еммануель Мулен заявив, що короткострокові наслідки для зростання є «дещо неоднозначними», з огляду на зниження продуктивності та збільшення споживання енергії. Водночас він попередив, що в середньостроковій перспективі хвилі спеки тиснуть на економічну активність.