Європа задихається від спеки: три причини, чому континент не готовий до +45°

Західна Європа цього тижня потерпає від нової хвилі сильної спеки, яка може принести червневі температурні рекорди у кількох країнах. Метеорологи прогнозують, що найближчими днями у Франції температура може сягнути +43 °C, в Іспанії +45 °C, а в окремих частинах Великої Британії, Німеччини та Італії +40 °C ще до піка літа.

Про це пише Politico.

У Бельгії, де очікують до +37°C, головний синоптик національної метеорологічної служби заявив, що це може стати найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень у країні.

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Ночі також будуть винятково спекотними. Наприкінці тижня у багатьох частинах Західної Європи температура не опускатиметься нижче +25°C. Відсутність нічного перепочинку посилює тепловий стрес, що особливо небезпечно для вразливих груп населення, зокрема літніх людей.

За останні чотири роки близько 200 тисяч людей у ЄС померли від причин, пов’язаних зі спекою.

Три причини спеки

Politico називає три причини, через які Європа дедалі важче переносить екстремальні температури: викопне паливо, погану інфраструктуру та відволікання політиків від кліматичної теми.

Глобальні температури зросли на 1,4 °C відтоді, як люди почали спалювати викопне паливо для роботи заводів, автомобілів і будівель. Науковці погоджуються, що кожна нинішня хвиля спеки є гарячішою та більш імовірною через зміну клімату.

Дослідниця Оксфордського університету Мірея Гінеста зазначила, що зміна клімату могла не спричинити тепловий купол над Західною Європою, але вона підвищує фонову температуру, на якій працюють погодні системи.

“У холоднішому кліматі ця хвиля спеки була б менш інтенсивною”, — сказала вона.

Європа не готова до спеки

Ще одна проблема — інфраструктура. Європейці проводять близько 90% часу в приміщеннях, але в більшій частині Європи будівлі спроєктовані так, щоб утримувати тепло всередині, а не захищати від спеки.

У Великій Британії 92% будинків можуть перегріватися до 2050 року. Кондиціонери в Європі має лише близько п’ятої частини домогосподарств, а понад третина європейців заявляє, що не може дозволити собі підтримувати вдома достатню прохолоду.

Через спеку та відсутність охолоджувальних технологій у Франції цього тижня закрили понад 800 шкіл. У Бельгії п’ята частина всіх поїздів не має кондиціонерів, через що національна залізнична компанія скасувала рейси у години пік.

Кліматична тема відходить на другий план

Хоча плани ЄС зі скорочення викидів залишаються одними з найамбітніших у світі, останніми роками уряди зробили більший акцент на промисловому відродженні та згорнули частину програм із боротьби зі зміною клімату. Викиди ЄС торік трохи зросли.

Європейське агентство з довкілля заявляє, що ЄС та уряди країн блоку не захищають людей від екстремальних температур. Загрозу теплового стресу для населення агентство оцінює як критичну в цьому десятилітті і катастрофічну з середини століття.

Кліматологиня Імперського коледжу Лондона Фрідеріке Отто заявила, що спека є не просто незручністю, а загрозою для громадського здоров’я, що зростає.

“Кожна хвиля спеки ставить життя під загрозу, і вже давно час ставитися до цього з тією терміновістю, якої це вимагає”, — сказала вона.