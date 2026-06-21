Король Чарльз III вперше опублікує податкову декларацію

Британський король Чарльз III вперше в історії британської монархії опублікує свою податкову декларацію.

Як повідомили в Букінгемському палаці, це станеться у четвер, передає BBC News.

Зазначається, що рішення про публікацію ухвалив особисто монарх — з метою підвищення прозорості на тлі зростання суспільної уваги до фінансів британської королівської родини.

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За законом британські монархи не зобов’язані публікувати свої особисті податкові декларації. Крім того, вони звільнені від сплати деяких податків, хоча останнім часом добровільно сплачують частину з них, зокрема податок на доходи та податок на приріст капіталу.

Чарльз, як зазначається, почав публікувати інформацію про свої особисті податки ще тоді, коли був спадкоємцем престолу.

Інформацію про податки короля опублікують разом із традиційним щорічним звітом про фінансову ситуацію королівської родини.

Джерела доходів родини та особисто короля різноманітні. Частину з них становить державний грант, який фінансує витрати на офіційні обов’язки монарха та його родичів.

У нинішньому фінансовому році розмір гранту зріс до 132,1 млн фунтів, або приблизно 175 млн доларів, порівняно з 86,3 млн фунтів у попередньому році. Водночас очікується, що цього року розмір гранту буде меншим.

Крім того, король отримує приватні доходи від своїх володінь, зокрема герцогства Ланкастерського. Відомо, що у 2024–2025 році розмір цього доходу становив 26,8 млн фунтів.

За британським законодавством монархи не зобов’язані сплачувати податок на доходи, податок на приріст капіталу та податок на спадщину. Однак із 1993 року вони добровільно сплачують перші два види податків.

Податок на спадщину після смерті його матері Єлизавети II Чарльз не сплачував за угодою з урядом.

ЗМІ зазначають, що королівська родина, апелюючи до більшої прозорості, зокрема у фінансових справах, намагається подолати наслідки скандалу, пов’язаного зі зв’язком молодшого брата короля, колишнього принца Ендрю, з нині покійним Джеффрі Епштейном, засудженим у США за сексуальні злочини.