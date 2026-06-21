Терехов повідомив про удар КАБами по ТЕЦ у Харкові

У Харкові невідкладні роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів, які сталися напередодні, планують завершити до кінця доби.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 червня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, напередодні вранці місто зазнало руйнівних ударів керованими авіабомбами по житловій забудові в Холодногірському районі. Внаслідок прямого влучання у двоповерховий будинок загинув чоловік, є багато поранених.

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Пошкоджень зазнали й сусідні будинки. Комунальні служби працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення.

Крім того, сьогодні вдень ворог завдав цілеспрямованого удару КАБами по ТЕЦ.

«Це говорить про те, що агресор не залишить наші великі ТЕЦ у спокої. Тому в Харкові працюють над тим, щоб побудувати менш вразливу до ударів ворога систему», — зазначив Терехов.

За словами мера, цей тиждень видався важким. У лікарнях і надалі перебувають постраждалі внаслідок обстрілів, серед них є люди у важкому стані.

«Дуже багато пошкоджень житлового фонду — як багатоповерхових, так і приватних будинків. При цьому одна з осель у приватному секторі вщент зруйнована внаслідок влучання КАБ. Три родини звернулися по допомогу з прихистком — їх уже розселили до гуртожитку одного з комунальних підприємств», — зазначив Ігор Терехов.

Він додав, що місто активно працює над відновленням пошкодженого житлового фонду та забезпеченням мешканців житлом через державні програми.

За словами Терехова, Харків є лідером за кількістю придбань нерухомості за житловими сертифікатами, адже значна частина внутрішньо переміщених осіб залишається в місті.

Також міський голова повідомив, що з початку повномасштабної війни в Харкові відновлено майже 4 тис. будинків, зокрема й об’єкти зі значними пошкодженнями.

Місто продовжує працювати з міжнародними партнерами над залученням ресурсів для подальшої відбудови.