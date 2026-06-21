Трамп заявив, що Дзеркальний ставок Меморіалу Лінкольна доведеться частково осушити

Президент США Дональд Трамп заявив, що значну частину води з нещодавно відремонтованого Меморіального басейну Лінкольна у Вашингтоні, ймовірно, доведеться спустити для проведення ремонту після того, що він назвав «вандалізмом».

За словами Трампа, у суботу він провів зустріч із підрядниками. Він заявив, що влада, ймовірно, буде змушена випустити та злити значну частину води, щоб виконати необхідні ремонтні роботи, повідомляє Reuters.

«Ми провели сьогодні зустріч із підрядниками, ймовірно, будемо змушені випустити та злити значну частину води, щоб провести необхідний ремонт, але зробимо це якомога швидше», — написав Трамп у Truth Social.

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Трамп також заявив, що кількох імовірних вандалів було заарештовано.

«Багато додаткових людей були заарештовані у зв’язку з ганебним вандалізмом нашого прекрасного Меморіального басейну», — написав він.

Президент США не надав доказів своїх звинувачень у вандалізмі. За його словами, йдеться, зокрема, про те, що хтось нібито вилив у басейн корозійні хімікати.

Поліція парків США, Міністерство внутрішніх справ США та прокуратура округу Колумбія не одразу відповіли на запити про коментар.

6 червня Трамп оголосив про завершення реконструкції басейну вартістю 14,7 млн доларів. Невдовзі після цього працівники почали заливати у воду перекис водню, щоб боротися з цвітінням водоростей, через яке басейн став зеленим замість очікуваного темно-синього кольору.

На початку цього тижня фарба на дні Меморіального басейну почала відшаровуватися і потрапляти у воду, забарвлену водоростями.

Реконструкція басейну є частиною ширших планів Трампа з перебудови столиці США. Вони також передбачають знесення Східного крила Білого дому для будівництва нового бального залу та спорудження масивної арки біля Арлінгтонського національного кладовища.