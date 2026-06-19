Reuters: Заплановані на сьогодні переговори США та Ірану скасовані

Переговори між США та Іраном, які мали відбутися 19 червня на швейцарському курорті Бюргеншток, скасовані. Раніше стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився від поїздки для зустрічі з іранськими представниками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Швейцарії.

За даними швейцарського зовнішньополітичного відомства, переговори між Сполученими Штатами та Іраном, заплановані на п’ятницю на гірському курорті Бюргеншток, не відбудуться.

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Напередодні представник Білого дому повідомив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував заплановану поїздку до Швейцарії для зустрічі з іранськими перемовниками.

Очікувалося, що сторони розпочнуть обговорення реалізації угоди між Тегераном і Вашингтоном щодо припинення війни.