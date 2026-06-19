“Іран виграв конфлікт”: угода Трампа спричинила хвилю критики у США

Угода про припинення війни між США та Іраном, представлена президентом Дональдом Трампом, викликала різку критику з боку представників Республіканської партії та експертного середовища. Опоненти документа вважають, що він передбачає значні поступки Тегерану без вирішення ключових питань, пов’язаних із ядерною програмою Ірану.

Про це пишуть Reuters та BILD.

За даними Reuters, під час обговорення проєкту угоди в Конгресі США низка впливових республіканців назвала її однією з найбільших зовнішньополітичних помилок за останні десятиліття. Критика зосереджена навколо повідомлень про можливе розмороження іранських активів, послаблення санкцій та створення фонду обсягом 300 млрд доларів для залучення інвестицій до Ірану.

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Сенатор Білл Кессіді заявив, що ядерні амбіції Ірану не були стримані, а голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер висловив занепокоєння тим, що угода може нівелювати військові досягнення Сполучених Штатів.

Дональд Трамп відкинув критику на свою адресу. “Ці дурні, які вважають, що я був недостатньо жорстким щодо Ірану, тоді як фондовий ринок досягає рекордного максимуму, а ціни на нафту падають, — або заздрісники, або погані люди, або дурні”, — написав він у соцмережах.

Також Трамп заперечив інформацію про можливі виплати Ірану в розмірі 300 млрд доларів. “Немає жодної виплати Ірану на 300 мільярдів доларів з боку США. Це фейкові новини! Для США є лише успіх, нижчі ціни на нафту та перемога. Подивіться на фондовий ринок. Демократична пропаганда в дії”, — заявив президент США.

Водночас експерти, опитані BILD, також поставили під сумнів результати домовленостей. Експерт із питань безпеки Петер Р. Нойман із Королівського коледжу Лондона заявив, що якщо інформація про зміст угоди відповідає дійсності, то Іран “однозначно виграв конфлікт”.

Політолог Массачусетського технологічного інституту Баррі Позен зазначив, що угода фактично повертає судноплавство в Перській затоці до довоєнного стану, але водночас передбачає додаткові поступки з боку США, зокрема репарації та послаблення санкцій.

За словами Позена, у такому вигляді результати війни можна розцінювати як виграш для Ірану та програш для США. Він також заявив, що важко стверджувати, ніби Сполучені Штати та Ізраїль отримали значну вигоду від цього конфлікту.

Згідно з проєктом угоди, США мають скасувати всі види санкцій проти Ірану, включно з обмеженнями, пов’язаними з рішеннями Ради Безпеки ООН, МАГАТЕ та односторонніми американськими санкціями.

Нойман вважає, що негайне скасування санкцій забезпечить надходження мільярдів доларів до бюджету Ірану та фактично стане гарантією збереження Ісламської Республіки.

Угода може бути передана на розгляд Конгресу США. Відповідно до закону 2015 року, будь-яка угода, що стосується іранської ядерної програми та пом’якшення санкцій, має бути розглянута Конгресом.