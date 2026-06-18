Погода змінює сценарій: в Україні очікують поступове потепління

У п’ятницю, 19 червня, погода в Україні почне поступово змінюватися. Температура повітря підвищиться, однак у частині регіонів збережеться ймовірність короткочасних дощів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність. Погоду визначатиме поле слабко підвищеного тиску, яке поширюватиметься із Західної Європи. Атмосферний тиск дещо зростатиме, водночас на південному сході країни ще впливатиме атмосферний фронт.

Реклама

Реклама

“На висотах над нашою територією все ще розташовується прохолодна волога повітряна маса з північних широт. За такої ситуації на більшій частині території опадів не чекаємо”, — пояснили синоптики.

Лише у південно-східних областях, а вдень також у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західний, а на півдні та південному сході — північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, на узбережжі морів — до +19 °C. Вдень повітря прогріється до +22…+27 °C.