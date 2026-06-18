        Суспільство

        Погода змінює сценарій: в Україні очікують поступове потепління

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 22:11
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        Проспект Героїв Харкова / Фото: Головне в Україні
        Проспект Героїв Харкова / Фото: Головне в Україні

        У п’ятницю, 19 червня, погода в Україні почне поступово змінюватися. Температура повітря підвищиться, однак у частині регіонів збережеться ймовірність короткочасних дощів.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність. Погоду визначатиме поле слабко підвищеного тиску, яке поширюватиметься із Західної Європи. Атмосферний тиск дещо зростатиме, водночас на південному сході країни ще впливатиме атмосферний фронт.

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        “На висотах над  нашою територією все ще розташовується прохолодна волога повітряна маса з північних широт. За такої ситуації на більшій частині території опадів не чекаємо”, — пояснили синоптики.

        Лише у південно-східних областях, а вдень також у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

        Вітер буде північно-західний, а на півдні та південному сході — північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, на узбережжі морів — до +19 °C. Вдень повітря прогріється до +22…+27 °C.

        Погодна мапа України на 19 червня / Фото: Укргідрометцентр

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