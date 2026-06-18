Двоє загиблих і 17 поранених: росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину

Протягом 18 червня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область артилерією, безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через російський удар загинула одна людина. Ще 12 людей постраждали. Дев’ятеро з них перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

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На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджені автомобілі та амбулаторія. Загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали. До лікарні госпіталізували 56-річну жінку та 53-річного чоловіка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені автозаправна станція та кафе.