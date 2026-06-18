        Суспільство

        “Синій як прапор США” басейн не вийшов: водорості зірвали проєкт Трампа за 14 млн доларів

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 21:18
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        Басейн біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні / Фото: Clash Report
        Басейн біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні / Фото: Clash Report

        Рівень водоростей у Дзеркальному басейні біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зріс до найвищого червневого показника щонайменше за останні п’ять років одразу після реконструкції вартістю $14,2 млн. Аналіз супутникових даних показав, що стан води погіршився вже через кілька днів після завершення робіт.

        Про це повідомляє Clash Report.

        Реконструкція басейну була частиною проєкту адміністрації президента США Дональда Трампа. У квітні він заявляв про намір очистити воду, усунути протікання та надати водоймі колір, який назвав “синім як американський прапор”.

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        Після початку заповнення басейну 4 червня Трамп заявив про “чисту та красиву воду”. Водночас дані супутника Sentinel-2 Європейського космічного агентства зафіксували різке зростання рівня хлорофілу-а — показника, який використовується для оцінки розвитку водоростей.

        За даними дослідника з Університету Вірджинії, рівень водоростей у суботу після відкриття басейну був одним із найвищих серед усіх місячних показників за останні два роки.

        В адміністрації Трампа пояснили ситуацію залишковими речовинами у системі подачі води, яка не використовувалася протягом кількох тижнів під час проведення будівельних робіт.

        У Міністерстві внутрішніх справ США заявили, що для боротьби з водоростями застосовується система очищення води з використанням так званої “технології нанобульбашок”.

        Сам Трамп публічно проблему не коментував. Натомість він повідомив про намір провести 4 липня мітинг на тлі оновленого Дзеркального басейну.

        Як зазначає видання, проблема водоростей супроводжує цей об’єкт із часу його будівництва у 1920-х роках. Подібна ситуація вже виникала після реконструкції вартістю $30 млн, завершеної у 2012 році, яка також не змогла запобігти швидкому поверненню водоростей.


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