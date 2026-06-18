Макрон знайшов підхід до Трампа: як G7 переконала США посилити підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон зміг домогтися несподіваного дипломатичного успіху під час саміту G7 у Франції, переконавши президента США Дональда Трампа підтримати більш жорстку позицію щодо Росії та нову спільну декларацію на підтримку України.

Про це пише Politico.

За даними видання, одним із ключових моментів саміту стала зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом. Під час неї український лідер показав американському президентові фотографії охопленого вогнем Успенського собору Києво-Печерської лаври після російського удару.

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Троє співрозмовників Politico серед представників країн G7 заявили, що ці кадри справили сильне враження на Трампа і могли стати останнім аргументом на користь підтримки України у фінальній декларації саміту.

«Я думаю, це справді його зворушило», — сказав один із чиновників G7.

Втім, Politico зазначає, що важливу роль у зміні настроїв американського президента відіграв і Макрон, який заздалегідь продумав стратегію роботи з Трампом.

Під час вечері лідерів G7 французький президент разом із союзниками намагався подати ситуацію на фронті в зрозумілій для Трампа логіці «переможця і того, хто програє». За словами європейського дипломата, учасники зустрічі наголошували, що Росія не може прорвати фронт, втрачає території та дедалі частіше атакує цивільні об’єкти й культурні пам’ятки.

Також лідери G7 активно підтримували угоду між США та Іраном, яку Трамп вважає одним зі своїх головних зовнішньополітичних досягнень. На думку дипломатів, це допомогло створити сприятливу атмосферу для подальших переговорів.

Politico пише, що заради успіху саміту Макрон пішов на низку кроків назустріч американському президенту. Зокрема, Франція змінила дати проведення саміту, адаптувала список гостей і організувала урочисту вечерю у Версалі.

Попри побоювання, що саміт може завершитися безрезультатно або навіть достроковим від’їздом Трампа, країни G7 змогли узгодити спільну позицію щодо України. У підсумковій декларації учасники підтвердили «непохитну підтримку» Києва, підтримали посилення санкцій проти Росії та пообіцяли нові оборонні можливості для України.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні після саміту заявив, що позиція США під час обговорення українського питання стала більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою.

Водночас співрозмовники Politico застерігають, що успіх може виявитися тимчасовим через непередбачуваність американського президента.

«Те, що Трамп постійно змінює свою думку, — це реальність, у якій ми всі живемо», — сказав один із європейських дипломатів.

Сам Трамп після завершення саміту похвалив Макрона за організацію зустрічі.

«Я думаю, президент Макрон виконав чудову роботу. Справді фантастичну роботу», — заявив президент США.