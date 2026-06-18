        Суспільство

        Німеччина виділить Україні ще 400 млн доларів на ППО та ракети Patriot

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 17:09
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        Борис Пісторіус / Фото: Reuters
        Борис Пісторіус / Фото: Reuters

        Німеччина виділить Україні додаткові 400 млн доларів на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони та ракет для комплексів Patriot. Кошти будуть надані в межах міжнародних програм підтримки української оборони.

        Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, пише “Європейська правда”.

        Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів для України.

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        “Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 млн доларів”, – сказав Пісторіус.

        Також Німеччина приєднається до програми Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

        “Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3”, – заявив глава Міноборони Німеччини.

        Берлін закликав інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української протиповітряної оборони.


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