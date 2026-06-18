Німеччина виділить Україні ще 400 млн доларів на ППО та ракети Patriot

Німеччина виділить Україні додаткові 400 млн доларів на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони та ракет для комплексів Patriot. Кошти будуть надані в межах міжнародних програм підтримки української оборони.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, пише “Європейська правда”.

Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів для України.

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“Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 млн доларів”, – сказав Пісторіус.

Також Німеччина приєднається до програми Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

“Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3”, – заявив глава Міноборони Німеччини.

Берлін закликав інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української протиповітряної оборони.