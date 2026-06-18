Світоліна без шансів для суперниці вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Берліні

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у Берліні. Українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Німеччини Єву Лис.

Про це пише Суспільне Спорт.

У матчі 1/8 фіналу Світоліна здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:2.

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До цього спортсменка пройшла до наступного кола після відмови від матчу “нейтральної” тенісистки Анни Калінської. Перемога над Лис дозволила українці перевершити свій попередній результат у Берліні та вперше в кар’єрі вийти до чвертьфіналу цього турніру.

Перший сет тривав близько пів години. Світоліна двічі взяла подачу суперниці та повела 5:1, після чого завершила партію на свою користь з рахунком 6:3.

У другому сеті за рахунку 2:2 українка виграла чотири гейми поспіль і поставила крапку в матчі. Протягом зустрічі вона виконала шість ейсів та реалізувала перший матчбол у найдовшому геймі поєдинку.

Наступна суперниця Світоліної визначиться у матчі між другою ракеткою світу Єленою Рибакіною та представницею Філіппін Александрою Еалою.