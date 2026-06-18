        Спорт

        Світоліна без шансів для суперниці вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Берліні

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 17:36
        читать на русском →
        Еліна Світоліна / Фото: Федерація тенісу України
        Еліна Світоліна / Фото: Федерація тенісу України

        Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у Берліні. Українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Німеччини Єву Лис.

        Про це пише Суспільне Спорт.

        У матчі 1/8 фіналу Світоліна здобула перемогу з рахунком 6:3, 6:2.

        Реклама
        Реклама

        До цього спортсменка пройшла до наступного кола після відмови від матчу “нейтральної” тенісистки Анни Калінської. Перемога над Лис дозволила українці перевершити свій попередній результат у Берліні та вперше в кар’єрі вийти до чвертьфіналу цього турніру.

        Перший сет тривав близько пів години. Світоліна двічі взяла подачу суперниці та повела 5:1, після чого завершила партію на свою користь з рахунком 6:3.

        У другому сеті за рахунку 2:2 українка виграла чотири гейми поспіль і поставила крапку в матчі. Протягом зустрічі вона виконала шість ейсів та реалізувала перший матчбол у найдовшому геймі поєдинку.

        Наступна суперниця Світоліної визначиться у матчі між другою ракеткою світу Єленою Рибакіною та представницею Філіппін Александрою Еалою.  


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov