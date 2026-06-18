“Ми повернемо його”: “Азов” розпочав атаки на об’єкти РФ у районі Маріуполя

Бійці “Азову”, які у 2022 році захищали Маріуполь і “Азовсталь”, після відновлення підрозділу почали операції проти російських військових об’єктів та логістики поблизу міста. Начальник штабу Першого корпусу “Азов” Арсен Дмитрик заявив, що підрозділ готується до повернення Маріуполя.

Про це пише Reuters.

“Якщо це займе 20 років, ми витратимо 20 років на планування, очікування, підготовку. Але коли прийде час, ми маємо бути готові. Я вірю, що ми повернемо його (Маріуполь). Це лише питання часу”, — сказав Дмитрик Reuters.

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Після боїв за Маріуполь у травні 2022 року сотні бійців “Азову” загинули або потрапили в полон. Відновлений підрозділ, який зараз є Першим корпусом Національної гвардії України, знову зосередився на операціях у районі міста.

Минулого тижня дрони 1-го корпусу НГУ “Азов” атакували Маріупольський порт. За даними українських військових, цілями стали електропідстанції, ремонтні об’єкти та судно під санкціями. Унаслідок атаки порт залишився без електропостачання.

У Reuters зазначили, що операція була частиною української кампанії із завдання ударів по російській логістиці далеко за лінією фронту. Метою таких атак є порушення постачання російських військ, зокрема палива, через ключові маршрути в окупованих районах Донецької області.