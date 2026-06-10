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        Порт Маріуполя знеструмлено: “Азов” знищує логістику окупантів

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 14:45
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        Дим після удару по Маріупольському порту / Скриншот
        Дим після удару по Маріупольському порту / Скриншот

        У Маріупольському торгівельному порту знищено низку об’єктів критичної інфраструктури, які використовували російські окупаційні сили. Після удару порт повністю знеструмлено.

        Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ “Азов”.

        Операцію з ураження об’єктів критичної інфраструктури Маріупольського торгівельного порту реалізували “Азов”, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО “А” та Сили безпілотних систем.

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        Під удар потрапили електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтна інфраструктура, башта управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами.

        Також було уражено суховантажне судно Lady Augusta, яке входить до складу тіньового флоту РФ.

        “Морський торгівельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. “Азов” продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї”, – зазначили в “Азові”.


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