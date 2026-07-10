Підозрюваного у нападі на поліцейських під час сутички із ТЦК у Львові взяли під варту

10 липня у Львові суд обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички із військовими ТЦК на Сихові у ніч із 8 на 9 липня. Його взяли під варту на строк до 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Як з’ясувалося, Гаврилов із лютого 2026 року перебуває у самовільному залишенні військової частини, має звання солдата.

Реклама

Реклама

Прокурори просили суд взяти підозрюваного під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

Захист наполягав на м’якшому запобіжному заході — домашньому арешті з електронним браслетом. Як альтернативу адвокати пропонували тримання під вартою із заставою у розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Суд підтримав позицію обвинувачення і обрав Гаврилову тримання під вартою на строк до 60 днів без права застави.

Під час засідання підозрюваний заявив, що шкодує про свої дії.

“Я не мав при собі жодної зброї чи сторонніх предметів. Бився лише руками”, — сказав він.

Нагадаємо, масові сутички у Львові стався ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення й тривали до ночі 9 липня. На місці зібралися сотні людей (за даними Офісу генпрокурора, близько 200), які заблокували автомобілі ТЦК, а один розбили та перекинули.

За даними правоохоронців, чоловік застосував газовий балончик стосовно працівників поліції, а також завдав ударів по голові заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова.

Гаврилов став першим затриманим фігурантом сутички. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.