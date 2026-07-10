“Де ви були раніше?”: ексбіатлоністка збірної України заявила, що свідомо обрала роботу в Росії

Колишня біатлоністка збірної України Юлія Журавок відреагувала на обговорення її переїзду до Росії та роботи у спортивній сфері РФ. Спортсменка заявила, що після завершення кар’єри в Україні їй не запропонували тренерської роботи, а свій нинішній вибір вона зробила свідомо.

Відповідний пост Юлія Журавок опублікувала в Instagram.

Колишня українська біатлоністка Юлія Журавок прокоментувала увагу до себе після повідомлень про роботу в Росії. Спортсменка заявила, що здивована кількістю обговорень у російських та українських медіа, а також у коментарях.

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“Як чудово, що про мене раптом згадали всі. Російські ЗМІ, українські ЗМІ, тисячі коментарів, обговорень, порад і чужих думок. Стільки уваги… Навіть дивно”, — написала Журавок.

Вона запитала, де були ті, хто зараз обговорює її життя, коли завершилася її спортивна кар’єра і жодна спортивна школа не запропонувала їй роботу тренером.

Журавок зазначила, що віддала біатлону 15 років життя і назвала цей спорт своєю любов’ю та сенсом життя. За її словами, після завершення кар’єри почалося звичайне життя, у якому їй довелося “боротися не за медалі, а просто за життя”.

Спортсменка написала, що починала все з нуля, працювала на будь-якій роботі, зокрема посудомийкою, жила у хостелі з клопами і намагалася “не зламатися”.

“Сьогодні я хочу просто жити, виховувати свою дитину в любові та спокої. Я зробила свій вибір свідомо і не шкодую про нього”, — заявила Журавок.

У соцмережах Журавок також вказала російські спортивні проєкти, з якими тепер пов’язана її робота. Зокрема, у профілі спортсменки є посилання на “Катай Технічно” та Biathlon Family Club.

У травні Журавок представили як тренерку цих клубів. Проєкт “Катай Технічно” пов’язаний із Євгеном Лисаком, який у своїй біографії зазначає військову службу, офіцерську освіту, участь у військово-спортивних змаганнях та проходження парадів на Красній площі в Москві.