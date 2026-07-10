Генштаб підтвердив удари по НПЗ, нафтовому терміналу та 18 суднах РФ

У ніч на 10 липня Сили оборони України уразили низку воєнно-економічних і військових об’єктів РФ. Серед цілей — нафтопереробні підприємства, нафтовий термінал, нафтобази, склад пально-мастильних матеріалів і 18 суден противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Ільський” у Краснодарському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи з подальшою пожежею. Ступінь збитків та результати ураження уточнюються.

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НПЗ “Ільський” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його проєктна потужність становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики РФ.

Також Сили оборони уразили нафтовий термінал “Курганнефтепродукт” у Таганрозі Ростовської області та нафтобазу “Азовнефтепродукт” в Азові. На території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі — вибухи та задимлення. Результати ураження уточнюються.

“Курганнефтепродукт” забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні РФ. Нафтобаза “Азовнефтепродукт” є важливим об’єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовують для накопичення та розподілу пально-мастильних матеріалів. Обидва об’єкти використовуються в інтересах російської армії.

Крім того, уражено 18 суден противника: 13 танкерів, три суховантажі, паром і допоміжне судно. У Генштабі повідомили, що ці судна використовуються для військової логістики РФ, транспортування пального, військових вантажів та інших матеріальних засобів для ведення агресії проти України.

Окремо Генштаб повідомив про чергове ураження нафтопереробного комплексу “НОВАТЭК-Усть-Луга” у Ленінградській області РФ. Результати удару уточнюються.

Комплекс “НОВАТЭК-Усть-Луга” є одним із найбільших у Росії підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Його потужність становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. У Генштабі зазначили, що об’єкт задіяний у постачанні армії РФ.

Також Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів противника в районі Розівки Запорізької області.