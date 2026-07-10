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        У Таганрозі після нічної атаки дронів горить нафтобаза в морському порту

        Сергій Бордовський
        10 Липня 2026 09:12
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        У Ростовській області після атаки дронів повідомляють про пожежі на нафтових обʼєктах і заводі ОПК / Фото: соцмережі
        У Ростовській області після атаки дронів повідомляють про пожежі на нафтових обʼєктах і заводі ОПК / Фото: соцмережі

        У російському Таганрозі Ростовської області після нічної атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в районі морського порту. За даними ASTRA, горить нафтобаза “Курганнефтепродукт”.

        Місцева влада повідомила про евакуацію людей, чиї будинки потрапили до зони надзвичайної ситуації.

        “Безпілотна небезпека в місті зберігається. Наразі оперативно евакуюємо людей, чиї будинки потрапили до зони НС”, – заявила глава Таганрога Світлана Камбулова.

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        Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар раніше повідомив, що після удару БпЛА пожежа виникла на території морського порту в Таганрозі. За його словами, також пошкоджено дах адміністративної будівлі. Загиблих і постраждалих, за даними місцевої влади, немає.

        OSINT-аналітик ASTRA за кадрами очевидців встановив, що займання виникло на нафтобазі “Курганнефтепродукт”.

        Основна функція термінала – розвантаження та завантаження нафтопродуктів на морські судна.

        Порт Таганрога вже зазнавав атак українських безпілотників у ніч на 9 липня – тоді, за даними видання, були пошкоджені два танкери. У ніч на 30 травня після ударів БпЛА там також горіли танкер і резервуар із пальним.

        Офіційного підтвердження цих ударів від української сторони наразі не було.


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