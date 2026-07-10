У Таганрозі після нічної атаки дронів горить нафтобаза в морському порту

У російському Таганрозі Ростовської області після нічної атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в районі морського порту. За даними ASTRA, горить нафтобаза “Курганнефтепродукт”.
Місцева влада повідомила про евакуацію людей, чиї будинки потрапили до зони надзвичайної ситуації.
“Безпілотна небезпека в місті зберігається. Наразі оперативно евакуюємо людей, чиї будинки потрапили до зони НС”, – заявила глава Таганрога Світлана Камбулова.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар раніше повідомив, що після удару БпЛА пожежа виникла на території морського порту в Таганрозі. За його словами, також пошкоджено дах адміністративної будівлі. Загиблих і постраждалих, за даними місцевої влади, немає.
OSINT-аналітик ASTRA за кадрами очевидців встановив, що займання виникло на нафтобазі “Курганнефтепродукт”.
Основна функція термінала – розвантаження та завантаження нафтопродуктів на морські судна.
Порт Таганрога вже зазнавав атак українських безпілотників у ніч на 9 липня – тоді, за даними видання, були пошкоджені два танкери. У ніч на 30 травня після ударів БпЛА там також горіли танкер і резервуар із пальним.
Офіційного підтвердження цих ударів від української сторони наразі не було.