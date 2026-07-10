У Таганрозі після нічної атаки дронів горить нафтобаза в морському порту

У російському Таганрозі Ростовської області після нічної атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в районі морського порту. За даними ASTRA, горить нафтобаза “Курганнефтепродукт”.

Місцева влада повідомила про евакуацію людей, чиї будинки потрапили до зони надзвичайної ситуації.

“Безпілотна небезпека в місті зберігається. Наразі оперативно евакуюємо людей, чиї будинки потрапили до зони НС”, – заявила глава Таганрога Світлана Камбулова.

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Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар раніше повідомив, що після удару БпЛА пожежа виникла на території морського порту в Таганрозі. За його словами, також пошкоджено дах адміністративної будівлі. Загиблих і постраждалих, за даними місцевої влади, немає.

OSINT-аналітик ASTRA за кадрами очевидців встановив, що займання виникло на нафтобазі “Курганнефтепродукт”.

Основна функція термінала – розвантаження та завантаження нафтопродуктів на морські судна.

Порт Таганрога вже зазнавав атак українських безпілотників у ніч на 9 липня – тоді, за даними видання, були пошкоджені два танкери. У ніч на 30 травня після ударів БпЛА там також горіли танкер і резервуар із пальним.

Офіційного підтвердження цих ударів від української сторони наразі не було.