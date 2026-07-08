СБУ показала удар морським дроном Sea Baby по танкеру Blue тіньового флоту РФ біля Ялти

8 липня у Чорному морі морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до складу тіньового флоту російської федерації. Судно, яке перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, зазнало суттєвих ушкоджень.

Про це повідомили в СБУ.

“На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно”, — розповіли в СБУ.

Реклама

Реклама

Танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

Як зазначили в СБУ, за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України. Ураження суден тіньового флоту є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу Росії.

“З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями”, — додали у Службі безпеки.