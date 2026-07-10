Московський НПЗ знову загорівся після атаки дронів на столицю РФ

На Московському нафтопереробному заводі в Капотні вранці 10 липня спалахнула нова пожежа після нічної атаки безпілотників на російську столицю. Підприємство вже двічі зазнавало ударів у червні та після пошкоджень зупинило виробництво нафтопродуктів.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на відео, опубліковані моніторинговими каналами.

На кадрах видно густий чорний дим, який піднімається над територією підприємства. Потужність Московського НПЗ становить близько 14 млн тонн нафти на рік, раніше він забезпечував приблизно третину потреб російської столиці в пальному.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі місто атакували щонайменше 14 безпілотників. За його словами, всі вони нібито були збиті.

Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі російська ППО “знищила” 376 дронів. Під ударами також опинилися Ільський НПЗ у Краснодарському краї, портовий термінал у Таганрозі, нафтобаза в Азові та Азовський оптико-механічний завод.

Останнє підприємство виробляє приціли та тепловізори для ракет, літаків і бронетехніки.

Московський НПЗ компанії “Газпром нафта” вже атакували 16 і 18 червня. Після цього завод, який щороку випускав близько 3 млн тонн бензину та стільки ж дизельного пального, зупинив виробництво.

За даними джерел Reuters, на підприємстві були пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти. Їхній ремонт може тривати до 2027 року.

Аналітики інвестбанку “Сінара” оцінювали, що за песимістичного сценарію відновлення Московського НПЗ може коштувати близько 1 млрд доларів і зайняти до року.