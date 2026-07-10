РФ обходить захист підстанцій на Сумщині малими дронами на оптоволокні

Російські війська почали застосовувати на Сумщині малі FPV-дрони, керовані через оптоволоконний кабель, для атак на високовольтні підстанції. Такі безпілотники не залежать від радіосигналу, тому системи радіоелектронної боротьби не можуть їх заглушити.

Про це пише Reuters із посиланням на аналіз Центру інформаційної стійкості, який перевірив оприлюднені російськими каналами відеозаписи ударів.

Для захисту високовольтних трансформаторів Україна використовує бетонні укриття та протидронні сітки. Однак оптоволоконні FPV-дрони залишаються керованими, доки їхній тонкий кабель не обірветься або не зачепиться за перешкоду.

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За словами дослідника Центру інформаційної стійкості Джошуа Скрівена, росіяни спочатку одним дроном пошкоджують захисну сітку, а потім спрямовують через утворений отвір інший безпілотник.

Із травня такі дрони почали облітати бетонні конструкції та проникати всередину через вентиляційні отвори, щоб уразити автотрансформатор — ключовий елемент підстанції.

Як пояснив керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, автотрансформатор на підстанції потужністю 330 кВ коштує близько 3,5 млн доларів. Його знищення виводить із ладу весь трансформаторний блок.

Центр інформаційної стійкості підтвердив чотири удари по великих і добре захищених підстанціях на 330 кВ, а також щонайменше чотири атаки на менші підстанції потужністю 110 кВ.

Об’єкти на 330 кВ розташовувалися на відстані від 16 до 26 км від лінії фронту, що свідчить про збільшення дальності польоту малих оптоволоконних дронів.

Вартість такого FPV-дрона може становити лише близько 2000 доларів. За словами Скрівена, співвідношення вартості безпілотника та ціни знищеного обладнання є надзвичайно вигідним для атакувальної сторони.

Експерт вважає, що удари можуть бути частиною російської стратегії з відокремлення українських регіонів від загальнонаціональної енергомережі та їх подальшого знеструмлення через атаки на місцеві електростанції.

Сумська область регулярно зазнає російських ударів. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в червні безпекова ситуація в регіоні погіршилася, а метою Росії є терор населення та створення нестерпних умов життя у прикордонних районах.