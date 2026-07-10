Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: є загиблий і поранені

10 липня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок удару загинула людина, є поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ударів КАБами у Запоріжжі зруйновані будинки та нежитлові будівлі. На місці атаки спалахнула пожежа.
Відомо про одну загиблу людину. Щонайменше четверо цивільних дістали поранення, серед них — дитина.
Триває евакуація мешканців багатоповерхівки.
“Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників”, — написав Федоров.