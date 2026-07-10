У Львові затримали ще чотирьох учасників масової сутички з військовими ТЦК та поліцією

На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з двох населених пунктів

Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: є загиблий і поранені

“Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників”, — написав Федоров.

Внаслідок ударів КАБами у Запоріжжі зруйновані будинки та нежитлові будівлі. На місці атаки спалахнула пожежа.