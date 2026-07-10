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        Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: є загиблий і поранені

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 16:47
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        Пожежа на місці авіаудару по Запоріжжю 10 липня / Фото: Запорізька ОВА
        Пожежа на місці авіаудару по Запоріжжю 10 липня / Фото: Запорізька ОВА

        10 липня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок удару загинула людина, є поранені.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Внаслідок ударів КАБами у Запоріжжі зруйновані будинки та нежитлові будівлі. На місці атаки спалахнула пожежа.

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        Відомо про одну загиблу людину. Щонайменше четверо цивільних дістали поранення, серед них — дитина.

        Триває евакуація мешканців багатоповерхівки.

        “Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників”, — написав Федоров.

        Наслідки авіаудару по Запоріжжю 10 липня / Фото: Запорізька ОВА

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