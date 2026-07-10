        Суспільство

        У ЗСУ створили Командування далекобійного впливу на Росію: Зеленський підписав указ

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 20:37
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        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних Сил Командування далекобійного впливу на Росію. Також він оголосив про створення Об’єднаних сил швидкого реагування, які мають стати новою складовою ЗСУ.

        Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 10 липня.

        Нове командування має зосередити всі наявні ресурси, щоб “ще відчутніше знизити російський потенціал війни”.

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        “Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування — командування далекобійного, фактично — глобального впливу на Росію за цю війну”, — заявив президент.

        Зеленський зазначив, що командувач на цьому напрямку буде “сильний і точно максимально досвідчений”.

        Президент також повідомив про майбутню трансформацію штурмових військ. За його словами, є питання і проблеми, які потрібно вирішити, передусім у ставленні до людей. Зеленський додав, що правоохоронні органи вже роблять процесуальні кроки, а на рівні управління штурмовими військами також будуть зміни.

        Крім того, президент підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

        “Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті”, — сказав Зеленський.

        За словами президента, ця складова має бути сучасною, штурмовою і технологічною. Командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування має стати Герой України Дмитро Волошин. Зеленський повідомив, що вже говорив із ним і визначив його для виконання цього завдання.

        “Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку”, — йдеться в повідомленні.


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