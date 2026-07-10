Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: загинув працівник порту

10 липня російські військові атакували цивільну портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару загинув працівник порту.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“Під час виконання своїх обов’язків загинув докер-механізатор”, — йдеться в повідомленні.

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Під час атаки були пошкоджені виробничі об’єкти та техніка на території портових операторів. Йдеться про службові й побутові приміщення, а також спеціалізовану техніку.

Після удару на території одного з терміналів виникла пожежа. На місці працювали рятувальники та профільні служби.

Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, для атаки росіяни застосували крилаті ракети.