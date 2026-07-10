Метро, автобуси й трамваї по 30 грн: у Києві затвердили нові тарифи на транспорт

У Києві з 15 липня разова поїздка у комунальному транспорті коштуватиме 30 гривень. Нові тарифи діятимуть у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері.

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про зміну тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Для пасажирів, які купують поїздки на транспортну картку пакетами, передбачені знижки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості поповнених поїздок:

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1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 поїздок — 28,90 грн;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Вартість носія електронного квитка у разі одноразового придбання поїздок сплачуватиметься додатково.

Проїзний на всі види транспорту без обмеження кількості поїздок коштуватиме 3656 гривень. Пільги для студентів і школярів залишаться. Також запровадять пересадковий квиток на 90 хвилин.

Раніше придбані поїздки після підвищення тарифів діятимуть до 14 вересня 2026 року.

У КМДА пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на електроенергію, паливо, ремонти рухомого складу та оплату праці. За підрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф у метро перевищує 64 грн, а в наземному транспорті — понад 44 грн.