У полку “Скеля” відреагували на затримання військового у справі про насильство над побратимами

У 425-му окремому штурмовому полку “Скеля” відреагували на затримання військовослужбовця, який раніше проходив службу в підрозділі та підозрюється у насильстві щодо побратимів. У полку заявили, що зацікавлені в повному та неупередженому розслідуванні.

Про це йдеться у заяві полку “Скеля”.

У підрозділі зазначили, що підрозділ виконує найскладніші завдання на найбільш відповідальних ділянках фронту, а негативний інформаційний фон довкола частини впливає на морально-психологічний стан колективу.

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“Сьогодні Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який раніше проходив службу в нашому полку та підозрюється у застосуванні насильства щодо побратимів. Це позитивний крок і оперативна відповідь на суспільний запит”, — заявили у полку.

У підрозділі наголосили, що жодні заслуги, бойовий досвід чи статус не можуть бути виправданням для протиправних дій.

У “Скелі” заявили про зацікавленість у повному, об’єктивному та неупередженому розслідуванні кожного такого випадку. Там також зазначили, що готовність відкрито реагувати на проблеми та сприяти правоохоронцям є необхідною умовою для підтримання здорової атмосфери у військовому колективі, зміцнення дисципліни й довіри між військовослужбовцями.

Полк заявив, що відкритий до подальшої конструктивної взаємодії з ДБР та готовий надавати необхідну допомогу для встановлення істини.

“Ми підтримуємо принципове реагування на будь-які прояви насильства та зацікавлені в очищенні власних лав від осіб, чиї дії суперечать закону, військовій дисципліні та принципам побратимства”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні у Державному бюро розслідувань повідомили про затримання військовослужбовця, який служив у 425-му окремому штурмовому полку “Скеля”. Його підозрюють у побитті двох військових у Харківській області — капелана та підполковника.