        Суспільство

        Дощитиме, але не всюди: якою буде погода в Україні 11 липня

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 22:18
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        Веселка над Чорним морем / Фото: Головне в Україні
        Веселка над Чорним морем / Фото: Головне в Україні

        У суботу, 11 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі короткочасні дощі очікуються в Україні, а вдень опади місцями пройдуть на Закарпатті, півдні та південному сході.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра вдень подекуди можливі грози. Вітер буде південно-західний, на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

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        Температура вночі становитиме +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C. У центральних областях повітря прогріється до +25 °C.

        На півдні та сході країни буде тепліше: вночі +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C.

        У Київській області та Києві 11 липня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі буде без опадів, а вдень очікуються короткочасні дощі, по області місцями грози.

        Вітер на Київщині південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C. У Києві вночі очікується +12…+14 °C, вдень близько +20 °C.

        Погодна мапа України на 11 липня / Фото: Укргідрометцентр

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