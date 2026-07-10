Дощитиме, але не всюди: якою буде погода в Україні 11 липня

У суботу, 11 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі короткочасні дощі очікуються в Україні, а вдень опади місцями пройдуть на Закарпатті, півдні та південному сході.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра вдень подекуди можливі грози. Вітер буде південно-західний, на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C. У центральних областях повітря прогріється до +25 °C.

На півдні та сході країни буде тепліше: вночі +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C.

У Київській області та Києві 11 липня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі буде без опадів, а вдень очікуються короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер на Київщині південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +9…+14 °C, вдень +17…+22 °C. У Києві вночі очікується +12…+14 °C, вдень близько +20 °C.