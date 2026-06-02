Готували підрив бійців “Азову”: двоє агентів ФСБ отримали по 15 років тюрми

Суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам ФСБ, які готували теракт проти військовослужбовців бригади «Азов» у Запоріжжі. За даними СБУ, зловмисники планували закласти вибухівку під службовий автомобіль українських захисників.

За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двох агентів ФСБ, яких у квітні 2025 року викрили під час підготовки теракту в Запоріжжі.

Як встановило слідство, фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службовий автомобіль військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Реклама

Реклама

За даними СБУ, російські спецслужби планували дистанційно підірвати автомобіль разом з екіпажем українських захисників, які виконують бойові завдання на південному напрямку.

Правоохоронці затримали обох агентів під час спорядження саморобної бомби. Як з’ясувалося, виконавцями були двоє жителів Запоріжжя, які раніше відбували покарання за розбій та незаконний обіг наркотиків.

Слідство встановило, що один із засуджених потрапив у поле зору російських спецслужб через свою дружину, яка проживає в тимчасово окупованому Бердянську та співпрацює з окупантами. Після вербування він залучив до підготовки теракту свого знайомого, з яким раніше відбував покарання.

За інструкціями кураторів із ФСБ агенти придбали необхідні компоненти для виготовлення вибухового пристрою, а також встановили спостереження за автомобілем військових.

Крім того, навпроти місця запланованого теракту вони мали встановити приховану телефонну камеру з функцією віддаленого доступу. За задумом російських спецслужб, камера мала передавати відео в режимі реального часу, щоб визначити момент прибуття військових до замінованого автомобіля та дистанційно активувати вибухівку.

Під час обшуків у засуджених вилучили компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою та мобільні телефони з доказами підготовки злочину.

Суд визнав обох чоловіків винними у державній зраді, незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин, а також незаконному виготовленні вибухових пристроїв.