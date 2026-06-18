“Половина влучань у цивільні об’єкти — результат роботи ППО”: аналітик про атаку на Москву

Під час атаки безпілотників на Московський НПЗ 18 червня у мережі з’явилися численні відео роботи російських комплексів ППО “Панцир”. На частині записів зафіксовані промахи ракет по українських безпілотниках.

Про це пише автор російського Telegram-каналу “Быть Или”.

“Це навряд чи можна назвати комбінованим ударом із перевантаженням ППО: серед швидколітаючих цілей тут були хіба що реактивні БПЛА “Барс”, але їх було зовсім небагато. Це навіть близько не можна порівняти з перевантаженням української ППО під час російських комбінованих ударів. І, тим не менш, для російської ППО відбиття навіть такого удару породжує хаос і метушню”, — йдеться в повідомленні.

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На оприлюднених кадрах видно випадки, коли комплекси “Панцир” не влучали по цілях. На окремих відео зафіксовано по два пуски ракет по одному безпілотнику без результату, після чого дрон продовжував рух.

Також зафіксовані падіння збитих або пошкоджених безпілотників у районі цивільних об’єктів. Серед них згадується ринок “Садовод” та будівля магазину “Автоспецкомплект”.

Зазначається, що російська ППО все ж збивала частину безпілотників, однак мобільні групи з комплексами “Панцир” виявилися нездатними повністю захистити Москву від атак дронів.

“Тепер зрозуміло, що половина влучень у цивільні об’єкти на російській території — це результат роботи ППО”, — пише автор каналу.