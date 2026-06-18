Рада розблокувала 1,56 трлн грн для сектору оборони

18 червня Верховна Рада України відхилила сім проєктів постанов, які пропонували скасувати рішення про ухвалення змін до Державного бюджету на 2026 рік. Це розблокувало підписання закону та його набрання чинності.

Про це повідомили у Верховній Раді.

Йдеться про закон №15224, який парламент ухвалив 10 червня. Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу.

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Після відхилення семи проєктів постанов, які блокували подальший рух документа, закон може бути підписаний та введений у дію.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, рішення парламенту дозволить завершити процедуру ухвалення змін до державного бюджету та своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС.

Додаткові кошти планують спрямувати на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки і боєприпасів для потреб Сил оборони.