РФ вдарила КАБами по Харкову: шестеро постраждалих, пошкоджено понад 40 будинків

У ніч на 19 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у місті пролунали близько 3:40. Внаслідок влучання КАБ у Холодногірському районі постраждали шестеро людей.

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Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих – троє дітей. Дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

У результаті удару пошкоджено близько 40 приватних житлових будинків та складське приміщення. На місці спалахнула пожежа.