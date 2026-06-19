        Події

        РФ вдарила КАБами по Харкову: шестеро постраждалих, пошкоджено понад 40 будинків

        Галина Шподарева
        19 Червня 2026 06:57
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        Ліквідація пожежі / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі / Фото: ДСНС

        У ніч на 19 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        Вибухи у місті пролунали близько 3:40. Внаслідок влучання КАБ у Холодногірському районі постраждали шестеро людей.

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        Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих – троє дітей. Дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

        У результаті удару пошкоджено близько 40 приватних житлових будинків та складське приміщення. На місці спалахнула пожежа.


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