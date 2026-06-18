Росія вдарила по Дніпру: загинув чоловік, ще дев’ятеро людей поранені

Уранці 18 червня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дев’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок удару пошкоджене приватне підприємство.

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Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих. Усі вони були госпіталізовані. Серед них — жінки віком 46 та 48 років, а також чоловіки 38 і 41 року. Медики оцінювали їхній стан як середньої тяжкості.

Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб.

За останніми даними, восьмеро поранених перебувають у лікарнях. Їхній стан медики також оцінюють як середньої тяжкості.

Ще один постраждалий проходитиме лікування амбулаторно.

На місці атаки працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.