Мінус 1370 солдатів за добу: Росія продовжує зазнавати важких втрат на фронті

З 18 по 19 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів. Також українські захисники завдали ударів по особовому складу росіян — за останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1370 військових.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

За добу, що минула, ЗСУ знищили:

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