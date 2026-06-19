        Суспільство

        Мінус 1370 солдатів за добу: Росія продовжує зазнавати важких втрат на фронті

        Галина Шподарева
        19 Червня 2026 07:12
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        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua

        З 18 по 19 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів. Також українські захисники завдали ударів по особовому складу росіян — за останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1370 військових.

        Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

        За добу, що минула, ЗСУ знищили:

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        • 2 танки;
        • 4 ББМ;
        • 58 артилерійських систем;
        • 4 РСЗВ;
        • 1 засіб ППО;
        • 1968 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 4 наземні роботехнічні комплекси;
        • 441 одиницю автомобільної техніки;
        • 3 одиниці спеціальної техніки;
        • 4 крилаті ракети.

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