Мінус 1370 солдатів за добу: Росія продовжує зазнавати важких втрат на фронті

З 18 по 19 червня авіація, ракетні війська та артилерія Збройних сил України знищили низку військової техніки окупантів. Також українські захисники завдали ударів по особовому складу росіян — за останню добу РФ втратила у війні проти України ще 1370 військових.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
За добу, що минула, ЗСУ знищили:
- 2 танки;
- 4 ББМ;
- 58 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 1968 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 наземні роботехнічні комплекси;
- 441 одиницю автомобільної техніки;
- 3 одиниці спеціальної техніки;
- 4 крилаті ракети.